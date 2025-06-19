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Глава ВТБ о Карпине в «Динамо»: «Шикарно – надо брать первое место! Команде не хватает мужского характера и тренерского мастерства для рывка»

Андрей Костин позитивно оценил приход Валерия Карпина на пост тренера «Динамо».

«Назначение Карпина – прекрасно, шикарно. Надо брать первое место!

«Динамо» нужен какой-то рывок, мне кажется, не хватает какого-то характера мужского, чтобы рвануть. И плюс, наверное, тренерского мастерства. Карпин, безусловно, очень известный, очень успешный.

Я думаю, что вопрос совмещения – не большая проблема. Потому что и раньше были такие случаи в российском футболе. Поэтому хорошее для нас, мне кажется, решение, будем играть», – заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.

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ПортуПорту
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
ВТБ
logoСборная России по футболу
психология
Андрей Костин
ТАСС
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