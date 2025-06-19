Пети о Гарначо в «Челси»: «Не лучшая идея, следует держаться от него подальше. Мне не понравилось его поведение в турне «МЮ», он выкладывается, но не становится лучше»

Эммануэль Пети предостерег «Челси» от подписания Алехандро Гарначо.

Ожидается, что аргентинский вингер покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом. Сообщалось, что «синие» следят за ситуацией игрока.

«Челси» следует держаться подальше от Алехандро Гарначо . Он может быть достойным парнем, но мне не понравилось его поведение во время тура «Манчестер Юнайтед ».

Он демонстрирует разочарование, но у него было много возможностей показать свой потенциал на поле, и мы все равно не знаем, чего от него ожидать. Он выкладывается на 100% и демонстрирует большую самоотдачу, но мы не видели, чтобы он действительно улучшился как игрок. Настрой на поле есть, но он не становится лучше шаг за шагом.

У «Челси» уже есть вингеры в похожих ситуациях со сходным разочарованием. Подписание Гарначо – не лучшая идея», – сказал экс-игрок «Челси » talkSPORTBET.