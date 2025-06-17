«Тоттенхэм» интересуется Гарначо. «Челси» и «Астон Вилла» также следят за 20-летним вингером «МЮ» (Daily Mail)

«Тоттенхэм» интересуется Алехандро Гарначо из «МЮ».

Ранее стало известно , что 20-летний вингер может покинуть «Манчестер Юнайтед », но хотел бы остаться в АПЛ.

По информации Daily Mail, помимо «Челси » и «Астон Виллы », вариант с приобретением Гарначо рассматривает «Тоттенхэм ».

В минувшем сезоне аргентинец провел за клуб 58 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.

«МЮ» оценивает игрока в 70 млн евро. Действующий контракт Гарначо рассчитан до 30 июня 2028 года.

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