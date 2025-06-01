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  • Бекхэм о поведении игроков «МЮ» в турне по Азии: «Нужно уважать, что фанаты платят, чтобы нас увидеть. Мы осознавали, что значит играть за «Юнайтед»
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Бекхэм о поведении игроков «МЮ» в турне по Азии: «Нужно уважать, что фанаты платят, чтобы нас увидеть. Мы осознавали, что значит играть за «Юнайтед»

Дэвид Бекхэм раскритиковал поведение игроков «МЮ» в турне по Азии.

После матча против звезд Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре (0:1) полузащитник манкунианцев Амад Диалло показал средний палец фанатам – сообщалось, что футболист таким образом отреагировал на оскорбления. Также, по сообщениям Sky Sports, Алехандро Гарначо толкнул фаната, снимавшего его на видео.

«Мы осознавали, что значит играть за «Манчестер Юнайтед». Мы понимали, что значит эта эмблема.

Куда бы мы ни отправлялись, будь то в Европе или Азии, мы уважали болельщиков. Мы уважали тот факт, что они приходили и платили деньги, чтобы увидеть нас, получить автограф или сфотографироваться. Нужно уважать это», – сказал бывший игрок «МЮ» в интервью CBS Sports.

Игроки «МЮ» «в ярости» из-за азиатского турне после сезона. Они понимают, что клубу нужны 8 млн фунтов, но не рады, поскольку могли провести время с семьями вместо этого (The Times)

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
болельщики
logoпремьер-лига Англия
logoАмад Диалло
logoАлехандро Гарначо
logoДэвид Бекхэм
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