Гарначо покинет «МЮ». Вингер интересен «Байеру», английским и итальянским клубам
Алехандро Гарначо покинет «Манчестер Юнайтед».
И сам игрок, и клуб подтвердили намерение прекратить сотрудничество, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Серьезным вариантом для Гарначо остается продолжение карьеры в АПЛ – три английских клуба проявляют большой интерес.
Также были контакты с «Байером» и итальянскими клубами.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо на X
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