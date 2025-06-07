Гарначо покинет «МЮ». Вингер интересен «Байеру», английским и итальянским клубам

Алехандро Гарначо покинет «Манчестер Юнайтед».

И сам игрок, и клуб подтвердили намерение прекратить сотрудничество, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Серьезным вариантом для Гарначо остается продолжение карьеры в АПЛ – три английских клуба проявляют большой интерес.

Также были контакты с «Байером » и итальянскими клубами.