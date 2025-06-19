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Дженнаро Гаттузо: «В Серии А играли 68% иностранцев и 32% итальянцев в этом сезоне. Мы должны дать нашим молодым игрокам шанс расти»

Дженнаро Гаттузо ответил на вопрос о проблемах в итальянском футболе.

«В этом сезоне в чемпионате Италии играли 68% иностранцев и 32% итальянцев, эти данные должны заставить нас задуматься. Мы должны дать нашим молодым игрокам шанс расти, это должно измениться.

Давайте снова обретем энтузиазм, слово «страх» не должно существовать», – заявил главный тренер сборной Италии на пресс-конференции.

Гаттузо о назначении в сборную Италии: «Говорить особо нечего, надо работать. Цель – создать семью. Схемы, тактика – потом. Нужно вернуть наш менталитет»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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