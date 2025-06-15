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«Гаттузо должен оставаться Гаттузо даже в сборной, не идя на компромиссы относительно своего футбола». Сарри о новом тренере итальянцев

Маурицио Сарри высказался о проблемах сборной Италии и назначении Гаттузо.

Дженнаро Гаттузо сменил Лучано Спаллетти во главе национальной команды.

«Очевидно, есть противоречия между ценностью итальянского футбола и игрой национальной сборной, потому что 2 года назад мы были на 2-м месте в рейтинге УЕФА, а в этом году на 3-м, и все же у нас невероятные проблемы со сборной.

Что-то не так, есть разрыв между стоимостью клубных составов и результатами Италии, даже если такое происходит и в других местах.

Я очень люблю Гаттузо и могу дать ему только один совет: Гаттузо должен оставаться Гаттузо, даже будучи тренером национальной сборной, не идя ни на какие компромиссы относительно своего способа играть в футбол», – заявил экс-тренер «Лацио», «Ювентуса», «Наполи» и других клубов.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TuttoMercatoWeb
logoСборная Италии по футболу
logoДженнаро Гаттузо
logoУЕФА
logoсерия А Италия
logoМаурицио Сарри
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