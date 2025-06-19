Гаттузо о назначении в сборную Италии: «Говорить особо нечего, надо работать. Цель – создать семью. Схемы, тактика – потом. Нужно вернуть наш менталитет»

Дженнаро Гаттузо поделился впечатлениями от назначения тренером сборной Италии.

«Это мечта, ставшая реальностью. Задача непростая, но в жизни нет ничего простого. Говорить особо нечего, надо работать.

Годами говорят, что у нас нет игроков. Я считаю, что нам просто нужно залезть им в голову, чтобы заставить их играть наилучшим образом. Моя цель – вернуть Италию на чемпионат мира, что для нас принципиально.

Сборной нужен энтузиазм, чтобы объединиться и оставаться единым в трудные моменты. Моя цель – принести радость, создать семью. Схемы, тактика – после этого. Нам нужно вернуть наш менталитет, который отличал нас на протяжении многих лет», – сказал новый тренер итальянцев.

Гаттузо возглавил Италию. Был третьим вариантом – Пиоли и Раньери отказались