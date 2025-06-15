Кафу о Гаттузо в сборной Италии: «У Рино есть решимость, он сделал свой характер сильной стороной. В Италии нет недостатка в талантах – ожидаю увидеть другую сборную»
Кафу поддержал потенциальное назначение Дженнаро Гаттузо в сборную Италии.
Ранее сообщалось, что экс-тренер «Милана» близок к назначению в национальную команду.
«У Рино есть необходимая решимость, чтобы возглавить Италию. Уже будучи футболистом, он сделал свой характер сильной стороной.
В Италии нет недостатка в талантах, возможно, их стало меньше, чем в прошлом, но это касается и Бразилии.
Я ожидаю увидеть другую Италию, которая будет иметь все данные, чтобы поехать на чемпионат мира», – сказал экс-игрок «Милана», «Ромы» и бразильской сборной.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
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