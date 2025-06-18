Политическая партия призвала проверить соблюдение трудового законодательства на «Камп Ноу». Запрос сегодня представили в Трудовую инспекцию

Политики призывали проверить соблюдение трудового законодательства на «Камп Ноу».

Политическая партия Barcelona en Comú требует, чтобы городской совет Барселоны официально запросил Трудовую инспекцию провести «срочную» и «конкретную» проверку реконструкции стадиона «Барселоны». Целью проверки будет рассмотрение жалоб, поданных некоторыми рабочими после того, как они якобы подверглись трудовой эксплуатации. По данным Culemanía, запрос был представлен в эту среду Комиссии по экономике.

В ноябре 2023 года Департамент труда заставил более 40 компаний, работающих по субподряду с Limak, компанией, отвечающей за строительство будущего стадиона «Барсы», заплатить более миллиона евро в счет невыплаченной заработной платы и незасчитанных рабочих часов. Теперь BComú требует узнать, как изменилась ситуация с того времени.

Кроме того, согласно заявлению BComú, совет взял на себя «обязательства» и «координационные механизмы» с Трудовой инспекцией и Городской гвардией, чтобы предотвратить дальнейшие случаи предполагаемой эксплуатации на строительной площадке «Камп Ноу». Многие из рабочих – беженцы, нанятые компаниями, работающими с Limak.

Запрос BComú в городской совет последовал за последней судебной жалобой пяти палестинских беженцев , предположительно незаконно уволенных с работы.

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