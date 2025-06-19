Лапорта об экономике «Барсы»: «Бюджет впервые превысит 1 млрд евро, нам удается сократить задолженность. Мы перешли к этапу восстановления – это гарантирует наше настоящее и будущее»

Жоан Лапорта высказался об улучшении состояния экономики «Барселоны».

«Мы работаем над ее укреплением. Мы не хотим, чтобы страдания, которые мы испытали, когда присоединились к клубу, повторились. Мы уже перешли от стабильного к положительному результату.

Понятно, что игроки в Ла Масии имеют не нулевую стоимость, согласно экономическому исследованию. Ламин, например, игрок мирового класса. У них всех очень высокая рыночная стоимость. Также у тех, кто пришел со стороны, как де Йонг или Педри, Рафинья и другие из иной футбольной культуры, что также означает, что команда имеет высокую экономическую стоимость. Это дает нам гарантированное настоящее и будущее.

Экономическое восстановление основано на стратегическом плане, который мы выполняем, несмотря на трудности. В этом сезоне мы получим доход в размере 980 миллионов евро. Бюджет впервые превысит 1 миллиард евро. Мы пытаемся сократить задолженность, и нам это удается. В этом сезоне мы получили на 44 миллиона евро больше от продажи билетов, даже во время нашего пребывания на «Монжуике». Это также заслуга команды, ее игры и зрелищность. Мы вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Что касается коммерческих вопросов, был подписан контракт с Nike, самая крупная сделка за всю историю, с доходом в 280 миллионов евро в этом сезоне. Рафаэль Юсте, вице-президент, хорошо разбирается в различных вопросах, и я подумал, что он идеальный человек, чтобы обеспечить лучший спортивный контракт с Nike в истории. Он улучшил мерчандайзинг «Барсы» с BLM, достигнув исторического показателя дохода.

Что касается международной торговли, в прошлом сезоне мы заработали более 100 миллионов евро, а в этом сезоне от 140 до 150 миллионов. Нам приятно наблюдать этот этап экономического восстановления», – заявил президент «Барселоны».

Кредитный рейтинг «Барсы» вырос до «положительного» по версии Morningstar DBRS. Агентство прогнозирует, что выручка клуба в 2027-м достигнет 1,1 млрд евро