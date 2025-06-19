Мусаев, Николич, Тедеев – финалисты премии Winline Герои РПЛ в номинации тренер сезона
Мир РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера сезона.
26 мая стартовал первый этап отбора премии Winline Герои РПЛ, на котором журналисты и блогеры выбрали 30 человек для шорт-листа премии. Финалисты были определены голосованием болельщиков, которое проходило со 2 по 15 июня.
Победители в каждой номинации определятся по результатам закрытого голосования экспертов. Если мнения экспертов разделятся поровну, то приоритет будет у результатов по итогам голосования болельщиков.
Финалистами в номинации тренер сезона стали: Мурад Мусаев («Краснодар»), Марко Николич (ЦСКА – АЕК) и Заур Тедеев («Акрон»).
Фаворитом в голосования болельщиков признан Мурад Мусаев.
Агкацев, Акинфеев, Бабич, Мойзес, Сперцян, Батраков, Угальде, Дзюба – среди финалистов премии Winline Герои РПЛ в своих амплуа
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
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