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Кредитный рейтинг «Барсы» вырос до «положительного» по версии Morningstar DBRS. Агентство прогнозирует, что выручка клуба в 2027-м достигнет 1,1 млрд евро

Агентство Morningstar DBRS улучшило кредитный рейтинг «Барселоны».

Кредитный рейтинг каталонского клуба был повышен со «стабильного» до «положительного». Это решение обусловлено «улучшением финансовых показателей «Барселоны» за последние два сезона, ожиданиями дальнейшего улучшения благодаря увеличению доходов в связи с возвращением клуба на стадион «Камп Ноу», а также эффективному контролю расходов, осуществляемому при поддержке УЕФА и Ла Лиги». 

Morningstar DBRS прогнозирует, что выручка клуба в 2027 году достигнет 1,1 миллиарда евро. К такому выводу эксперты пришли, исходя из предположения, что «Барселона» вернется на «Камп Ноу» и в каждом сезоне будет занимать 2-е место в Ла Лиге и доходить до 1/4 финала Лиги чемпионов. 

Агентство также ожидает, что показатель EBITDA (прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации), без учета прибыли от трансферов игроков, составит около 90 миллионов евро в 2025 финансовом году и около 100 миллионов евро за финансовый год в среднесрочной перспективе. 

Отметим, что Morningstar DBRS не является частью «большой тройки» рейтинговых агентств – в нее входят Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch Ratings. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Morningstar DBRS
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