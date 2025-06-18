Лапорта о «Барсе»: «Мы достигли уровня 1:1 и наверняка сможем подписать еще одного игрока, который нас воодушевляет. У нас нормальные отношения с Ла Лигой»

Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» вышла на правило 1:1.

Это означает, что клуб может подписывать игроков без ограничений в пределах лимита расходов на состав. Таким образом, каталонцы могут тратить на состав 1 евро на каждый «сэкономленный» 1 евро. Под «сэкономленными» подразумевается зарплаты ушедших игроков и заработок на их трансферах.

«Мы можем находиться на уровне 1:1 в системе честной игры. Мы достигли этого благодаря большому труду и вашей помощи. Сейчас мы на уровне 1:1.

Вот почему мы подписали Дани Ольмо . Мы столкнулись с множеством трудностей. Это позволяет нам заключать контракты в обычном режиме.

Мы близки к скорому подписанию. Мы наверняка сможем подписать еще одного игрока, который нас очень воодушевляет. У нас сейчас нормальные отношения с Ла Лигой , и именно поэтому, я думаю, что мы сможем объявить о новых трансферах», – заявил президент «Барселоны».