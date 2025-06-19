Защитник «Сельты» Каррейра хочет от «Спартака» зарплату 1,2 млн евро в год и 600 тысяч подъемных (Иван Карпов)

Серхио Каррейра хочет получать более миллиона евро в «Спартаке».

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Спартак » намерен подписать правого защитника. На эту позицию у москвичей 4 кандидата, среди них – Серхио Каррейра из «Сельты», которому был предложен контракт.

24-летний испанец хочет получать в «Спартаке» 1,2 млн евро в год. Также защитник рассчитывает на 600 тысяч евро в виде подписного бонуса.

Статистику Каррейры можно изучить здесь .