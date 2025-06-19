Угальде забил 3 гола в 2 матчах Кубка КОНКАКАФ. Форвард «Спартака» делит первое место с Монтесом в гонке бомбардиров турнира

Манфред Угальде забил третий гол на Кубке КОНКАКАФ.

Сборная Коста-Рики обыграла команду Доминиканской Республики (2:1) в матче второго тура турнира.

На 44-й минуте нападающий Манфред Угальде , представляющий «Спартака », реализовал пенальти.

На 85-й минуте Угальде также отметился голевой передачей. В двух матчах турнира в активе форварда 4 (3+1) очка по системе «гол плюс пас».

В гонке бомбардиров турнира Угальде делит первое место с защитником сборной Мексики Сесаром Монтесом – в активе футболиста «Локомотива » также три мяча.