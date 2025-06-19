Радимов об игроке для «Спартака» в центр поля: «10-15 млн – хорошая сумма, но всплывает пример Солари, который за 15 млн сидит на скамейке и получает немаленькую зарплату»
Владислав Радимов высказался относительно трансферной деятельности «Спартака».
«То, что «Спартаку» нужен игрок в середину поля, который будет начинать атаки, играя вперед – это очевидно.
Игрок на позицию ниже Барко. 10-15 млн – хорошая сумма, можно купить неплохого игрока, но опять же всплывает пример Пабло Солари, который за 15 млн сидит на скамейке и получает немаленькую зарплату.
Удивительно, что нет новостей и по поводу поиска крайних защитников, а это проблема команды в последние 2-3 года. И кто будет играть – Зобнин и Денисов?» – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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