Агент Денисова: «Один из лучших игроков «Спартака» по цифрам. Я встречался с хейтерами Даниила – толком ничего не могли объяснить»

Агент Даниила Денисова высказался о критике в адрес футболиста.

Защитник «Спартака» провел 25 матчей в прошлом сезоне в Мир РПЛ .

– Почему так много негатива вокруг другого вашего клиента – Даниила Денисова?

– Помнишь, когда Ельцин сказал знаменитое: «Я ухожу». А все сейчас цитируют, будто он говорил: «Я устал, я ухожу». Примерно то же самое с Денисовым.

Кто-то «поймал», и почему-то это стало трендом – разбирать его игру по косточкам. Хотя, если посмотреть, по цифрам он один из лучших игроков в «Спартаке ».

Он 2002 года рождения, а уже провел более ста матчей за «Спартак».

Играл при всех тренерах, которые были в клубе, с тех пор как Витория поставил его в состав. Даже если сейчас «Спартак» кого-то купит, он все равно будет основным.

– Тогда откуда хейт?

– Это просто тренд. Я со многими его хейтерами встречался и разговаривал. Они мне толком ничего не могли объяснить.

– С кем именно?

– Я имею в виду блогеров. Многие из них со мной в личном диалоге соглашаются. То, что он забил два автогола... Ну, просто не фартит. Почему никто не отмечает положительные моменты?

– Владислав Радимов сказал, что «Спартак» не станет чемпионом, пока Даниил играет в основе.

– Когда Денисов и Радимов стояли и лично беседовали после победы «Спартака» над «Зенитом», Даниил его переспросил: «А сейчас что скажете?» – «Сейчас молодец!».

Такое ощущение, что у нас никто не ошибается – только Денисов.

Надо просто посмотреть на его показатели в каждом матче. Повторюсь: в команде он один из лучших, – сказал представитель футболиста Александр Маньяков .