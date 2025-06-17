О переходе Виртца в «Ливерпуль» объявят в пятницу. Игрок прошел медосмотр (Флориан Плеттенберг)

О переходе Флориана Виртца в «Ливерпуль» объявят на этой неделе.

Официальное объявление о трансфере запланировано на пятницу, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Полузащитник уже прошел медосмотр.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль » гарантированно заплатит «Байеру » за Виртца 100 миллионов фунтов, еще 16,5 млн предусмотрены в виде бонусов.

Зарплата Флориана составит от 10,2 до 12,7 млн ​​фунтов в год в зависимости от того, будут ли выплачены бонусы. Это от 195 000 до 245 000 фунтов в неделю.