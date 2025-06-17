О переходе Виртца в «Ливерпуль» объявят в пятницу. Игрок прошел медосмотр (Флориан Плеттенберг)
О переходе Флориана Виртца в «Ливерпуль» объявят на этой неделе.
Официальное объявление о трансфере запланировано на пятницу, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Полузащитник уже прошел медосмотр.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» гарантированно заплатит «Байеру» за Виртца 100 миллионов фунтов, еще 16,5 млн предусмотрены в виде бонусов.
Зарплата Флориана составит от 10,2 до 12,7 млн фунтов в год в зависимости от того, будут ли выплачены бонусы. Это от 195 000 до 245 000 фунтов в неделю.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в Х
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