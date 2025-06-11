Число зрителей АПЛ на Sky Sports сократилось на 10% из-за отсутствия борьбы за чемпионство и выживание в этом сезоне. Показатели упали до уровня чемпионата-2021/22

Телевизионные рейтинги АПЛ в этом сезоне упали.

The Times сообщает, что число зрителей Sky Sports снизилось на 10 процентов, что в целом соответствует показателям сезона-2021/22.

Число зрителей TNT Sports, которые смотрели матчи, начинавшиеся в субботу в 12:30 по местному времени, сократилось за год на 5 процентов, а с учетом двух полноценных туров, проводившихся посреди недели, – на 17 процентов.

Клубам на общем собрании сообщили, что победа «Ливерпуля » в чемпионате без серьезного сопротивления привела к падению числа зрителей, особенно в последние шесть недель сезона. Отсутствие захватывающей борьбы за выживание также повлияло на интерес.