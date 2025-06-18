Пеп о красной Льюиса за удар шипами в лицо Обенгу: «Рико не собирался этого делать, он касается мяча»

Пеп Гвардиола подвел итоги матча с «Видадом» на клубном чемпионате мира.

«Манчестер Сити» победил марокканский клуб (2:0) в 1-м туре КЧМ .

О матче

«Первая игра на групповом этапе всегда сложная. Мы извлечем из этого урок, и вторая будет лучше».

О красной карточке Рико Льюиса за удар шипами в лицо Самуэлю Обенгу

«Он касается мяча. Он не собирался этого делать. Получилось, что получилось».

О возвращении Родри

«Конечно, он будет важен. Нам нужно многое подкорректировать, но [мы двигаемся] шаг за шагом. Сезон слишком длинный, но важно быть здесь».

О новых игроках

Тейани Рейндерс играл очень хорошо, Райан Шерки был на поле в хорошие моменты», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » в интервью Channel 5.