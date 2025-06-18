Пеп о красной Льюиса за удар шипами в лицо Обенгу: «Рико не собирался этого делать, он касается мяча»
Пеп Гвардиола подвел итоги матча с «Видадом» на клубном чемпионате мира.
«Манчестер Сити» победил марокканский клуб (2:0) в 1-м туре КЧМ.
О матче
«Первая игра на групповом этапе всегда сложная. Мы извлечем из этого урок, и вторая будет лучше».
О красной карточке Рико Льюиса за удар шипами в лицо Самуэлю Обенгу
«Он касается мяча. Он не собирался этого делать. Получилось, что получилось».
О возвращении Родри
«Конечно, он будет важен. Нам нужно многое подкорректировать, но [мы двигаемся] шаг за шагом. Сезон слишком длинный, но важно быть здесь».
О новых игроках
Тейани Рейндерс играл очень хорошо, Райан Шерки был на поле в хорошие моменты», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Channel 5.
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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