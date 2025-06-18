  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеп о красной Льюиса за удар шипами в лицо Обенгу: «Рико не собирался этого делать, он касается мяча»
6

Пеп о красной Льюиса за удар шипами в лицо Обенгу: «Рико не собирался этого делать, он касается мяча»

Пеп Гвардиола подвел итоги матча с «Видадом» на клубном чемпионате мира.

«Манчестер Сити» победил марокканский клуб (2:0) в 1-м туре КЧМ.

О матче

«Первая игра на групповом этапе всегда сложная. Мы извлечем из этого урок, и вторая будет лучше».

О красной карточке Рико Льюиса за удар шипами в лицо Самуэлю Обенгу

«Он касается мяча. Он не собирался этого делать. Получилось, что получилось».

О возвращении Родри

«Конечно, он будет важен. Нам нужно многое подкорректировать, но [мы двигаемся] шаг за шагом. Сезон слишком длинный, но важно быть здесь».

О новых игроках

Тейани Рейндерс играл очень хорошо, Райан Шерки был на поле в хорошие моменты», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Channel 5.

«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?2727 голосов
Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoчемпионат мира среди клубов
logoвысшая лига Марокко
logoВидад
logoМанчестер Сити
logoРодри
logoСамуэль Обенг
logoПеп Гвардиола
logoТейани Рейндерс
logoРайан Шерки
logoРико Льюис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фоден после 2:0 с «Видадом» на клубном ЧМ: «Это очень важный турнир для «Ман Сити». Соперник действовал как топ-команда на контратаках»
357 минут назад
Оби Микел об удалении Льюиса с «Видадом»: «Он довел удар до конца, оставил ногу высоко. Судья принял правильное решение»
1сегодня, 18:36
Льюиса удалили за удар шипами в лицо Обенгу в матче «Сити» с «Видадом» на КЧМ
сегодня, 18:24
Главные новости
Фанаты «МЮ» недовольны из-за роста цен на билеты. В MUST считают, что стоимость вырастет на 50%, и называют это «ударом под дых»
25 минут назад
Винисиус получил желтую за симуляцию в матче против «Аль-Хилаля» на клубном ЧМ. Вингер «Реала» упал после подката Кулибали
812 минут назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Реал» – «Аль-Хилаль», «Ман Сити» обыграл «Видад»
213141 минуту назад
Любите комментарии на Спортсе’‘? Проверьте себя в этом тесте
41 минуту назадТесты и игры
Орлов про Осипенко: «Зенит» бы не усилил. Он яркий, немало забивает, но медленный! Сколько мячей «Ростов» пропускал по центру?»
1346 минут назад
Итальянский политик о матче России и Италии: «Спорт может быть инструментом восстановления связи между странами – он способствовал возобновлению диалога между СССР и западным миром»
5сегодня, 18:34
Футболки Месси лидируют по продажам в МЛС в 2025-м. Суарес – 2-й, Альмирон – 3-й, Ройс –15-й, Бускетс – 16-й, Жиру – 19-й, Пуч – 20-й
4сегодня, 18:25
Экс-игрок Ирана Махдавикия: «Мое поколение пережило войну, бомбардировки, сирены – мы знаем, как это тяжело. Неважно, где находится иранец, он не забудет захватчиков своей родины»
87сегодня, 18:12
Матч «Сити» с «Видадом» на КЧМ посетили 37 446 человек. Вместимость стадиона в Филадельфии – 69 176 зрителей
14сегодня, 18:04
Отец Кузяева об уходе хавбека из «Гавра»: «Решение было принято еще зимой, у клуба серьезные финансовые проблемы. У Далера было предложение, но он посчитал, что должен помочь команде в борьбе за выживание»
19сегодня, 17:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал Мадрид» – «Аль-Хилаль». Трент, Хейсен, Винисиус, Малком и Канселу играют. Онлайн-трансляция
192 минуты назадLive
ФИФА сегодня впервые показала антирасистские слоганы на КЧМ. Они знаменуют Международный день борьбы с языком ненависти и больше не повторятся (The Athletic)
8 минут назад
Лапорта о «Камп Ноу»: «Мы в позитивной фазе, стадион станет ключом к получению дохода. Мы планируем вернуться осенью, а на Кубке Гампера пройдет первое испытание»
225 минут назад
«МЮ» сохраняет оптимизм по поводу трансфера Мбемо на фоне интереса «Тоттенхэма» к вингеру. Переговоры с «Брентфордом» продолжаются (Бен Джейкобс)
33 минуты назад
Трент и Хейсен дебютировали за «Реал» в матче КЧМ с «Аль-Хилалем»
37 минут назад
Фоден набрал 11 очков за 1+1 с «Видадом». У автора гола Доку – 8
240 минут назадФэнтези
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Англия против Германии, Нидерланды обыграли Украину
540 минут назад
Пономарев о Каннаваро или Челестини в ЦСКА: «Безобразие, у нас же есть Черчесов, свой Игнашевич. Зачем приглашать иностранцев? Мы снова будем кувыркаться на 6-7-м месте»
1444 минуты назад
Фоден после 2:0 с «Видадом» на клубном ЧМ: «Это очень важный турнир для «Ман Сити». Соперник действовал как топ-команда на контратаках»
357 минут назад
Оби Микел об удалении Льюиса с «Видадом»: «Он довел удар до конца, оставил ногу высоко. Судья принял правильное решение»
1сегодня, 18:36