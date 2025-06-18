Льюиса удалили за удар шипами в лицо Обенгу в матче «Сити» с «Видадом» на КЧМ
Рико Льюиса удалили за удар шипами в лицо Самуэлю Обенгу на 88-й минуте.
«Манчестер Сити» победил «Видад» (2:0) в 1-м туре чемпионата мира среди клубов.
Защитник английского клуба Рико Льюис получил красную карточку на 88-й минуте игры – он выбил мяч в подкате, а затем по инерции попал шипами в лицо форварду Самуэлю Обенгу.
ВАР проверил эпизод и подтвердил решение арбитра Рамона Абатти об удалении Льюиса.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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