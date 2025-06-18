Льюиса удалили за удар шипами в лицо Обенгу в матче «Сити» с «Видадом» на КЧМ

Рико Льюиса удалили за удар шипами в лицо Самуэлю Обенгу на 88-й минуте.

«Манчестер Сити » победил «Видад » (2:0) в 1-м туре чемпионата мира среди клубов.

Защитник английского клуба Рико Льюис получил красную карточку на 88-й минуте игры – он выбил мяч в подкате, а затем по инерции попал шипами в лицо форварду Самуэлю Обенгу.

ВАР проверил эпизод и подтвердил решение арбитра Рамона Абатти об удалении Льюиса.