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Льюиса удалили за удар шипами в лицо Обенгу в матче «Сити» с «Видадом» на КЧМ

Рико Льюиса удалили за удар шипами в лицо Самуэлю Обенгу на 88-й минуте.

«Манчестер Сити» победил «Видад» (2:0) в 1-м туре чемпионата мира среди клубов.

Защитник английского клуба Рико Льюис получил красную карточку на 88-й минуте игры – он выбил мяч в подкате, а затем по инерции попал шипами в лицо форварду Самуэлю Обенгу. 

ВАР проверил эпизод и подтвердил решение арбитра Рамона Абатти об удалении Льюиса.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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