Оби Микел об удалении Льюиса с «Видадом»: «Он довел удар до конца, оставил ногу высоко. Судья принял правильное решение»

Джон Оби Микел считает, что судья верно удалил Рико Льюиса в матче КЧМ.

«Манчестер Сити » победил «Видад » (2:0) в 1-м туре чемпионата мира среди клубов.

Защитник английского клуба Льюис получил красную карточку на 88-й минуте игры – он выбил мяч в подкате, а затем по инерции попал шипами в лицо форварду Самуэлю Обенгу. ВАР проверил эпизод и подтвердил решение главного арбитра об удалении игрока.

«Я считаю, это была правильная карточка, это точно. Полагаю, вы можете увидеть, как он довел удар ногой до конца. Он оставил ее высоко.

Я думаю, судья принял правильное решение», – отметил экс-полузащитник «Челси».