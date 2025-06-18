Оби Микел об удалении Льюиса с «Видадом»: «Он довел удар до конца, оставил ногу высоко. Судья принял правильное решение»
Джон Оби Микел считает, что судья верно удалил Рико Льюиса в матче КЧМ.
«Манчестер Сити» победил «Видад» (2:0) в 1-м туре чемпионата мира среди клубов.
Защитник английского клуба Льюис получил красную карточку на 88-й минуте игры – он выбил мяч в подкате, а затем по инерции попал шипами в лицо форварду Самуэлю Обенгу. ВАР проверил эпизод и подтвердил решение главного арбитра об удалении игрока.
«Я считаю, это была правильная карточка, это точно. Полагаю, вы можете увидеть, как он довел удар ногой до конца. Он оставил ее высоко.
Я думаю, судья принял правильное решение», – отметил экс-полузащитник «Челси».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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