Фоден после 2:0 с «Видадом» на клубном ЧМ: «Это очень важный турнир для «Ман Сити». Соперник действовал как топ-команда на контратаках»

Филип Фоден назвал клубный чемпионат мира важным турниром для «Ман Сити».

Команда под руководством Пепа Гвардиолы победила «Видад » (2:0) в 1-м туре чемпионата мира среди клубов. Фоден открыл счет на 2-й минуте, Жереми Доку на 42-й увеличил преимущество англичан.

«Очень рад, что команда начала турнир с победы. Иногда было тяжело из-за жары.

Отдаю должное сопернику – они были топ-командой на контратаках. Нам пришлось справляться с большим количеством моментов у своих ворот. Рад нашей игре и, конечно, трем очкам.

Я просто оставался в игре, и мяч отскочил ко мне. Я хорошо его обработал и реализовал момент, так что доволен.

Новый сезон – новый я. С нетерпением жду, что он нам принесет. [Клубный чемпионат мира] очень важный турнир – не только для меня, но и для всех игроков. Сейчас особенно важно набрать нужную остроту и ритм при такой серьезной конкуренции.

Все новички – отличные футболисты. И пока что хорошо вливаются в коллектив, – сказал полузащитник «Манчестер Сити » в интервью Channel 5.