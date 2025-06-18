Экс-игрок Ирана Махдавикия: «Мое поколение пережило войну, бомбардировки, сирены – мы знаем, как это тяжело. Неважно, где находится иранец, он не забудет захватчиков своей родины»
Мехди Махдавикия высказался о конфликте Ирана и Израиля.
Бывший полузащитник сборной Ирана, выступавший за «Бохум», «Айнтрахт», «Гамбург» и ряд иранских клубов, опубликовал в соцсетях публикацию, сопроводив ее картинкой с изображением границ Ирана.
«Мы поколение, которое в детстве пережило войну, бомбардировки, сирены и убежища, и мы знаем, как это тяжело.
О Господь, защити детей нашей родины. О Боже, защити эту землю от ее врагов и принеси мир родине и ее любимому народу.
Неважно, где в мире находится иранец, он не забудет захватчиков своей родины. Мы все вместе», – написал Махдавикия.
Махдавикия признавался лучшим игроком Азии в 2003 году, а в 2012-м попал в сборную лучших футболистов «Гамбурга» всех времен – в тот год клуб отмечал свое 125-летие.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Varzesh3
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