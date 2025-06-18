«Краснодар» подписал вратаря «Родины» Корякина
«Краснодар» объявил о трансфере вратаря «Родины» Александра Корякина.
23-летний голкипер подписал контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2029 года. Он будет выступать за «быков» под 16-м номером.
В сезоне-2024/25 Корякин провел 25 матчей в Мелбет Первой лиге, пропустил 20 голов и 12 раз сыграл на ноль. Его подробная статистика – здесь.
Фото: fckrasnodar.ru
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Краснодара»
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