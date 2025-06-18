«Краснодар» подписал вратаря «Родины» Корякина

«Краснодар» объявил о трансфере вратаря «Родины» Александра Корякина.

23-летний голкипер подписал контракт с «Краснодаром » до 30 июня 2029 года. Он будет выступать за «быков» под 16-м номером.

В сезоне-2024/25 Корякин провел 25 матчей в Мелбет Первой лиге, пропустил 20 голов и 12 раз сыграл на ноль. Его подробная статистика – здесь .

Фото: fckrasnodar.ru