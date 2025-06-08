«Краснодар» рассматривает Корякина на подмену Агкацеву. У вратаря «Родины» 12 матчей на ноль в сезоне Первой лиги
«Краснодар» интересуется вратарем «Родины» Александром Корякиным.
После ухода Юрия Дюпина «быки» рассматривают 23-летнего голкипера как подмену Станиславу Агкацеву, сообщает инсайдер Иван Карпов.
В 25 матчах минувшего сезона Первой лиги Корякин 12 раз сыграл на ноль.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2488 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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