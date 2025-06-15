«Краснодар» договорился о трансфере вратаря «Родины» Корякина. У него 12 матчей на ноль в сезоне Первой лиги
«Краснодар» договорился о трансфере вратаря «Родины» Александра Корякина.
Об этом сообщает «Чемпионат».
В 25 матчах прошлого сезона Мелбет Первой лиги 23-летний Корякин 12 раз сыграл на ноль.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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