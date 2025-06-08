«Боруссия» заинтересована в Санчо. Возможна еще одна аренда вингера «МЮ»

«Боруссия» Дортмунд проявляет интерес к Джейдону Санчо.

По информации Sky Sports, дортмундцы запросили у «Манчестер Юнайтед» информацию о ситуации с Джейдоном Санчо .

«Боруссия » входит в число клубов, проявляющих интерес к английскому вингеру. В этом списке есть и английские команды.

Напомним, Санчо вернулся в «МЮ» после того, как «Челси» отказался от его выкупа по завершении аренды.

Джейдон провел четыре сезона в «Боруссии», прежде чем летом 2021 года перешел в «Манчестер Юнайтед » за 73 миллиона фунтов. Во второй половине сезона-2023/24 он снова выступал за «Дортмунд» – на правах аренды.

И «Юнайтед», и Санчо склоняются к полноценному трансферу этим летом. Однако, учитывая высокую зарплату футболиста, возможность еще одной аренды также не исключается.