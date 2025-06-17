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  • Отец Неймара об образе жизни игрока: «Хватит думать, что он каждый вечер на карнавале. Травмы он получал не из-за встреч с девушками. Думаете, он порвал «кресты» из-за покера?»
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Отец Неймара об образе жизни игрока: «Хватит думать, что он каждый вечер на карнавале. Травмы он получал не из-за встреч с девушками. Думаете, он порвал «кресты» из-за покера?»

Отец Неймара отреагировал на разговоры об образе жизни футболиста.

– Как вы оцените шестимесячный период после возвращения в «Сантос»?

– Положительно. Неймару нужно было снова играть в атмосфере, где он чувствовал бы себя комфортно. Но мы знали, что после столь длительного отсутствия у него будут микротравмы и мышечные проблемы. Мы не удивлены.

– Но с момента ухода из «ПСЖ» [в июне 2023 года] он провел всего 19 матчей и, похоже, не может избегать травм. Вас это беспокоит?

– Травмы плюсневой кости, колена – это травмы, неизбежные в жизни футболиста топ-уровня. Их невозможно избежать. Сегодня он хорош, он обрел бодрость духа, восстановил свою физическую силу. Ему все еще не хватает скорости. Все спланировано так, чтобы постепенно набирать обороты.

В матче с «Ботафого» Неймар проявил себя с лучшей стороны. За исключением того, что он так сильно хотел победить, что был удален с поля. Но это хороший знак. Мне нравится смотреть, как он спорит с судьями, соперниками. Эта напористость заложена в его ДНК. Нельзя изменить его сущность или роботизировать его.

– И все же вы, должно быть, пытались урезонить его, говорили ему беречь себя, меньше ходить на вечеринки...

– Нужно перестать думать, что он ходит на карнавал каждый вечер. На поле он профессионал. Вне его – это его жизнь. Он ходит на вечеринки, когда у него отпуск или выходной. Травмы он получал не потому, что встречался с девушками. Вы думаете, он порвал крестообразные связки из-за игры в покер? – сказал Неймар да Силва, отец и агент 33-летнего футболиста. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
logoвысшая лига Бразилия
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