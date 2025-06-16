В «Реале» работают над игрой Трента в защите и планируют сделать его основным исполнителем угловых. Тренеры и партнеры довольны игроком
В «Реале» планируют сделать Трента Александера-Арнолда исполнителем угловых.
По данным As, тренерский штаб мадридского клуба изначально рассматривал англичанина в качестве одного их основных исполнителей угловых.
Перед вылетом «Реала» на клубный чемпионат мира Трент отрабатывал игру в обороне и стандарты на тренировке. Сообщается также, что защитник произвел положительное впечатление на партнеров и тренеров клуба.
Трент будет основным правым защитником «Реала» на клубном чемпионате мира. В стартовой игре мадридский клуб встретится с «Аль-Хилалем» 18 июня.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
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