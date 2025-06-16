В «Реале» работают над игрой Трента в защите и планируют сделать его основным исполнителем угловых. Тренеры и партнеры довольны игроком

В «Реале» планируют сделать Трента Александера-Арнолда исполнителем угловых.

По данным As, тренерский штаб мадридского клуба изначально рассматривал англичанина в качестве одного их основных исполнителей угловых.

Перед вылетом «Реала» на клубный чемпионат мира Трент отрабатывал игру в обороне и стандарты на тренировке. Сообщается также, что защитник произвел положительное впечатление на партнеров и тренеров клуба.

Трент будет основным правым защитником «Реала » на клубном чемпионате мира. В стартовой игре мадридский клуб встретится с «Аль-Хилалем» 18 июня.