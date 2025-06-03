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Джикия не ведет переговоров с «Локо». Клуб не планирует расставаться ни с одним из защитников (Sport Baza)

Георгий Джикия не ведет переговоров с «Локомотивом».

Ранее появилась информация, что 31-летний защитник, чей контракт с «Химками» истекает в конце июня, с высокой долей вероятности перейдет в московский клуб. Сообщалось, что Джикия сам предложил себя «Локомотиву», но трансфер возможен лишь в случае продажи одного из центральных защитников-легионеров.

По информации Sport Baza, железнодорожники не планируют подписывать контракт с Джикией. Утверждается, что на данный момент Георгий не нужен московскому клубу.

Сейчас в расположении «Локомотива» пять центральных защитников – Жерзино Ньямси, Сесар Монтес, Егор Погостнов, Евгений Морозов и Лукас Фассон. Также при необходимости в центре обороны способен играть Александр Сильянов. На данный момент клуб не планирует расставаться ни с одним из этих игроков – кроме того, из аренд в команду могут вернуться Иван Кузьмичев и Марк Мампасси.

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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport Baza
возможные трансферы
logoЛокомотив
logoАлександр Сильянов
logoпремьер-лига Россия
logoГеоргий Джикия
logoХимки
logoЕвгений Морозов
logoЖерзино Ньямси
logoСесар Монтес
logoИван Кузьмичев
logoМарк Мампасси
logoЕгор Погостнов
logoЛукас Фассон
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