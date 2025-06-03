Джикия не ведет переговоров с «Локо». Клуб не планирует расставаться ни с одним из защитников (Sport Baza)

Георгий Джикия не ведет переговоров с «Локомотивом».

Ранее появилась информация , что 31-летний защитник, чей контракт с «Химками» истекает в конце июня, с высокой долей вероятности перейдет в московский клуб. Сообщалось , что Джикия сам предложил себя «Локомотиву », но трансфер возможен лишь в случае продажи одного из центральных защитников-легионеров.

По информации Sport Baza, железнодорожники не планируют подписывать контракт с Джикией. Утверждается, что на данный момент Георгий не нужен московскому клубу.

Сейчас в расположении «Локомотива» пять центральных защитников – Жерзино Ньямси, Сесар Монтес, Егор Погостнов , Евгений Морозов и Лукас Фассон . Также при необходимости в центре обороны способен играть Александр Сильянов. На данный момент клуб не планирует расставаться ни с одним из этих игроков – кроме того, из аренд в команду могут вернуться Иван Кузьмичев и Марк Мампасси.