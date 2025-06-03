Джикия не ведет переговоров с «Локо». Клуб не планирует расставаться ни с одним из защитников (Sport Baza)
Ранее появилась информация, что 31-летний защитник, чей контракт с «Химками» истекает в конце июня, с высокой долей вероятности перейдет в московский клуб. Сообщалось, что Джикия сам предложил себя «Локомотиву», но трансфер возможен лишь в случае продажи одного из центральных защитников-легионеров.
По информации Sport Baza, железнодорожники не планируют подписывать контракт с Джикией. Утверждается, что на данный момент Георгий не нужен московскому клубу.
Сейчас в расположении «Локомотива» пять центральных защитников – Жерзино Ньямси, Сесар Монтес, Егор Погостнов, Евгений Морозов и Лукас Фассон. Также при необходимости в центре обороны способен играть Александр Сильянов. На данный момент клуб не планирует расставаться ни с одним из этих игроков – кроме того, из аренд в команду могут вернуться Иван Кузьмичев и Марк Мампасси.