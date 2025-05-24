У Батракова 21 (14+7) очко в сезоне РПЛ. Хавбек «Локо» забил «Акрону» с пенальти
Алексей Батраков забил 14-й гол в сезоне Мир РПЛ.
Полузащитник «Локомотива» реализовал пенальти на 24-й минуте матча с «Акроном» в 30-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм). 11-метровый был назначен за фол Александра Васютина на Евгении Морозове – вратарь тольяттинского клуба прихватил соперника и повалил его на газон.
На счету Батракова 14 мячей и 7 результативных передач в текущем сезоне Мир РПЛ.
Подробную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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