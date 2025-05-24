У Батракова 21 (14+7) очко в сезоне РПЛ. Хавбек «Локо» забил «Акрону» с пенальти

Алексей Батраков забил 14-й гол в сезоне Мир РПЛ.

Полузащитник «Локомотива » реализовал пенальти на 24-й минуте матча с «Акроном » в 30-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм). 11-метровый был назначен за фол Александра Васютина на Евгении Морозове – вратарь тольяттинского клуба прихватил соперника и повалил его на газон.

На счету Батракова 14 мячей и 7 результативных передач в текущем сезоне Мир РПЛ .

Подробную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь .