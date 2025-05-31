«Динамо» интересуется защитником «Локомотива» Морозовым
«Динамо» интересен защитник «Локомотива» Евгений Морозов.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
У Морозова остается год контракта с «Локомотивом», и «Динамо» рассмотрит вариант с приобретением защитника этим летом.
Морозов – выпускник академии «Локо». В прошлом сезоне 24-летний защитник поучаствовал в 12 матчах во всех турнирах, забил гол и сделал ассист.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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