«Динамо» интересуется защитником «Локомотива» Морозовым

«Динамо» интересен защитник «Локомотива» Евгений Морозов.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

У Морозова остается год контракта с «Локомотивом», и «Динамо » рассмотрит вариант с приобретением защитника этим летом.

Морозов – выпускник академии «Локо ». В прошлом сезоне 24-летний защитник поучаствовал в 12 матчах во всех турнирах, забил гол и сделал ассист.