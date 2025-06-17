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Палестинский футболист Хавила погиб в результате атаки Израиля

Палестинский футболист погиб в результате атаки Израиля.

О гибели полузащитника Абдуллы Мазен Хавилы сообщила пресс-служба Палестинской футбольной ассоциации.

Подробности произошедшего не уточняются. Хавиле было 25 лет, он выступал за палестинский клуб «Джабалия». Ранее представлял «Аль-Айн» и «Дубай Сити» из ОАЭ.

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Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
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