Палестинский футболист Хавила погиб в результате атаки Израиля

Палестинский футболист погиб в результате атаки Израиля.

О гибели полузащитника Абдуллы Мазен Хавилы сообщила пресс-служба Палестинской футбольной ассоциации.

Подробности произошедшего не уточняются. Хавиле было 25 лет, он выступал за палестинский клуб «Джабалия». Ранее представлял «Аль-Айн» и «Дубай Сити» из ОАЭ.