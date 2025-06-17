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«Брайтон» купил защитника сборной Италии Копполу у «Вероны» за 11 млн евро

«Брайтон» объявил о трансфере защитника сборной Италии Диего Копполы.

С 21-летним футболистом заключен контракт на пять лет.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Верона» получит за своего воспитанника 11 млн евро.

В сезоне-2024/25 Коппола провел 34 игры в Серии А и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: brightonandhovealbion.com

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Брайтона»
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