«Брайтон» купил защитника сборной Италии Копполу у «Вероны» за 11 млн евро

«Брайтон» объявил о трансфере защитника сборной Италии Диего Копполы.

С 21-летним футболистом заключен контракт на пять лет.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , «Верона » получит за своего воспитанника 11 млн евро.

В сезоне-2024/25 Коппола провел 34 игры в Серии А и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: brightonandhovealbion.com