«Брайтон» купил защитника сборной Италии Копполу у «Вероны» за 11 млн евро
«Брайтон» объявил о трансфере защитника сборной Италии Диего Копполы.
С 21-летним футболистом заключен контракт на пять лет.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Верона» получит за своего воспитанника 11 млн евро.
В сезоне-2024/25 Коппола провел 34 игры в Серии А и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?31787 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Брайтона»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости