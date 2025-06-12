«Брайтон» за 35+2 млн евро подписал 18-летнего форварда Костуласа из «Олимпиакоса»
«Брайтон» подписал 18-летнего Харалампоса Костуласа.
Греческий нападающий заключит пятилетний контракт и присоединится к клубу 1 июля, при условии успешного завершения всех необходимых регуляторных процедур.
Костулас является воспитанником «Олимпиакоса» и в прошлом сезоне выиграл с командой золотой дубль – чемпионат и Кубок Греции. Он забил семь голов и отдал две результативные передачи в 35 матчах во внутренних соревнованиях и Лиге Европы.
По информации журналиста Бена Джейкобса, «Брайтон» заплатит за 18-летнего футболиста 35+2 млн евро.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Брайтона»
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