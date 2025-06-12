«Брайтон» за 35+2 млн евро подписал 18-летнего форварда Костуласа из «Олимпиакоса»

«Брайтон» подписал 18-летнего Харалампоса Костуласа.

Греческий нападающий заключит пятилетний контракт и присоединится к клубу 1 июля, при условии успешного завершения всех необходимых регуляторных процедур.

Костулас является воспитанником «Олимпиакоса » и в прошлом сезоне выиграл с командой золотой дубль – чемпионат и Кубок Греции. Он забил семь голов и отдал две результативные передачи в 35 матчах во внутренних соревнованиях и Лиге Европы.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Брайтон » заплатит за 18-летнего футболиста 35+2 млн евро.

Фото: brightonandhovealbion.com