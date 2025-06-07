«Брайтон» хочет купить Костуласа из «Олимпиакоса» за 29,4+5 млн фунтов. Клубы ведут переговоры о переходе 18-летнего форварда

Харалампос Костулас может продолжить карьеру в клубе АПЛ.

«Брайтон » ведет переговоры о трансфере 18-летнего нападающего «Олимпиакоса ».

Английский клуб предложил 29,4 миллиона фунтов за греческого футболиста в качестве гарантированной выплате, а также еще 5 млн фунтов в виде бонусов.

«Брайтон» близок к соглашению с греческим клубом.

В прошлом сезоне Харалампос Костулас забил 7 голов в 22 матчах чемпионата Греции. Его статистику можно изучить здесь .