Жена Карпина о питании: «Готовлю только я – муж не умеет, любит простую еду. Что-то лупить на ночь позволить себе не могу, а он может – генетика»

– Карпин вообще не готовит? Только вы?

– Да, только я. Муж не умеет, может только яичницу пожарить и пельмени сварить.

– У вас есть повар?

– Нет, готовлю я. Когда не готовлю, заказываю.

– Какое у Карпина любимое блюдо?

– Он любит очень простую еду: котлеты, мясо, гороховый суп-пюре с копчеными костями, который я варю. Причем когда мне лень разбирать кости, может сделать это сам. Обожает макароны с тушенкой. Чем проще – тем лучше.

– Он говорит, что его вес – только генетика. Потому что ест даже ночью.

– И конфетки, и что захочет. Он, конечно, и спортом занимается до сих пор, но главное – генетика. Потому что я тоже занимаюсь спортом, иногда даже больше, но точно не могу себе позволить что-то лупить на ночь. А он может. У него такая же мама, такой же был отец. И у нас такая же младшая дочь.

– Зависть.

– Только завидовать и можно. А когда такой человек еще живет дома, это вообще проблема. Вот он достал хамон в девять вечера, и ты ешь с ним. Силы воли не есть у меня нет. Радуюсь только, что хамона не так много.

– В ролике, где с вами проводит день блогер из Ростова, вы говорите, что никогда не были такой худой.

– Да, только последние пять лет.

– Это ваша потребность или в том числе желание Карпина?

– Исключительно моя. Он никогда меня не щупал за бока и не говорил: «Ты ж моя булочка». И никогда абонементов на 8 марта в фитнес-зал не дарил. Даже не намекал.

Понятно, если бы я стала безобразно толстой, он бы, наверное, сказал. Но я просто была обычной, мягенькой, не очень спортивной. Просто в какой-то момент захотела сама. И обстоятельства так сложились: в карантин мы снимали дом в Ростове, делать было нечего, я только родила Сашу. И у нас прямо в доме был хороший спортзал, – сказала Дарья Карпина в интервью Спортсу’ ’.

Дарья Карпина – очень личное интервью жены главного тренера России