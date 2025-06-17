Жена Карпина об отдыхе на море: «Кроме Турции, ничего не рассматриваем. На Мальдивах нашей сумасшедшей семейке скучно – просто сидишь на лежаке и в карты рубишься. Хочется движухи»
– Если отдыхать на море – куда?
– В Турцию. Я ее обожаю. Шикарный сервис, отличные отели, классное море, хорошие детские клубы. Для семейного отдыха мы, кроме Турции, ничего не рассматриваем.
– Почему не Мальдивы?
– Мы были на Мальдивах. Но, во-первых, туда далеко лететь. Во-вторых, скучновато. Понятно, что иногда хочется от всех убежать, но для нашей сумасшедшей семейки – скучно. Пять дней максимум. Просто сидишь на лежаке и в карты рубишься.
Сначала я там была с совсем маленькими детьми. Мне понравилось – я могу неделю с боку на бок переворачиваться. А когда были вдвоем с мужем и неделю лежали, болтали и играли в карты, в последние два дня понимали, что уже хочется движухи. В той же Турции можно куда-то уехать, отели повеселее, – сказала в интервью Спортсу’‘ жена главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина.
Дарья Карпина – очень личное интервью жены главного тренера России