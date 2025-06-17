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Жена Карпина о машинах: «Мы оба не фанаты авто – рассматривали Range Rover, BMW, но KIA выиграла. Такой же функционал, но в два раза дешевле. Зачем переплачивать?»

Жена Валерия Карпина рассказала о семейных автомобилях.

– В видео из Ростова вы ездите на KIA. Почему не Mercedes, BMW или Porsche?

– Больше скажу: мы сейчас купили еще одну KIA – электрическую. Большую такую, семейную. Хотя могли условный Range Rover. 

Потому что мы оба – тут еще одно наше совпадение – вообще не фанаты автомобилей. Если можно взять качественную и гораздо дешевле, так и делаем. Сейчас рассматривали и Range Rover, и BMW, но KIA выиграла. Такой же функционал, но в два раза дешевле. Зачем переплачивать?

– Но в парке у вас был Mercedes.

– Да, автобус, сейчас он в Москве. Когда покупали несколько лет назад, Mercedes здесь был в ходу, обслуживался, никаких санкций. Мы хотели большую семейную машину.

– Карпин когда-нибудь дарил вам машину?

– Нет. Ну, вот эта KIA была мне нужна, мы поехали и купили. Чтобы прямо я вышла, а на улице машина с бантом и надпись «Спасибо за дочь» – такого не было. Опять же: мы равнодушны к машинам. Это только способ передвижения, а не люкс-объект. 

– Он дарит сумки и украшения?

– Украшения – да, сумки – нет. Ему мало какие сумки нравятся. Вообще не понимает, почему с ними так носятся. 

Но я могу сказать: «Купила сумку, это мне на день рождения». В основном у нас такой подход к подаркам, и он мне очень нравится. Эффект сюрприза мне уже не нужен, а какие-то хотелки есть. Так проще, – сказала в интервью Спортсу’’ Дарья Карпина.

Дарья Карпина – очень личное интервью жены главного тренера России

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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