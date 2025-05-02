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  • Рангник про «МЮ» после его ухода: «Нужно было изменить несколько базовых вещей. Они с тех пор потратили 700 млн фунтов, если не 750, и идут в таблице значительно ниже, чем тогда»
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Рангник про «МЮ» после его ухода: «Нужно было изменить несколько базовых вещей. Они с тех пор потратили 700 млн фунтов, если не 750, и идут в таблице значительно ниже, чем тогда»

Ральф Рангник оценил изменения в «Манчестер Юнайтед» после его ухода.

Немецкий специалист, сейчас возглавляющий сборную Австрии, работал в «МЮ» в качестве временного тренера с 2021 по 2022 год. При нем команда финишировала на 6-й строчке, а он сравнил перестройку команды с операцией на открытом сердце.

«Надо было изменить несколько базовых вещей. С тех пор они потратили 700 млн фунтов, если не 750, на новых игроков, а в таблице идут значительно ниже, чем тогда.

Вообще говоря, они еще могут выиграть Лигу Европы и спасти сезон, потому что тогда попадут в Лигу чемпионов. Все остальные исходы станут разочарованием. Будет интересно посмотреть, что дальше.

Они посреди сезона взяли тренера, который играет в три или пять защитников, а состав рассчитан на игру с четырьмя защитниками. И это заметно, особенно когда они в АПЛ играют против тех, кого обычно должны побеждать», – сказал Рангник в эфире Canal + Austria.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
logoМанчестер Юнайтед
logoСборная Австрии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoРальф Рангник
logoРубен Аморим
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