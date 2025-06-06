«Милан» интересуется лучшим бомбардиром Серии А Ретеги, несмотря на высокий ценник. «Ювентус» также следит за форвардом «Аталанты»

«Милан» и «Ювентус» заинтересованы в Матео Ретеги.

На фоне интереса со стороны зарубежных клубов к Луке Йовичу и возвращения Тэмми Абрахама в «Рому» «россонери» внимательно следят за форвардом «Аталанты», который занимает одно из первых мест в списке приоритетных целей клуба. Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

Несмотря на высокую стоимость, «Милан » рассмотрит подписание Ретеги .

«Ювентус » также следит за ситуацией. Туринцы пока не приняли решение, стоит ли включаться в борьбу за лучшего бомбардира Серии А, забившего 25 голов в сезоне.