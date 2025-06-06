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«Милан» интересуется лучшим бомбардиром Серии А Ретеги, несмотря на высокий ценник. «Ювентус» также следит за форвардом «Аталанты»

«Милан» и «Ювентус» заинтересованы в Матео Ретеги.

На фоне интереса со стороны зарубежных клубов к Луке Йовичу и возвращения Тэмми Абрахама в «Рому» «россонери» внимательно следят за форвардом «Аталанты», который занимает одно из первых мест в списке приоритетных целей клуба. Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио. 

Несмотря на высокую стоимость, «Милан» рассмотрит подписание Ретеги.

«Ювентус» также следит за ситуацией. Туринцы пока не приняли решение, стоит ли включаться в борьбу за лучшего бомбардира Серии А, забившего 25 голов в сезоне.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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