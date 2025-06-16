«Челси» интересен вингер «Лиона» и сборной Бельгии Фофана. Лондонцы связались с французским клубом

«Челси» интересуется вингером Маликом Фофана из «Лиона».

Как сообщает L’Équipe, руководством английского клуба связалось с французами по поводу возможного трансфера 20-летнего игрока. «Челси» пока не делал конкретных предложений о приобретении бельгийца.

В прошедшем сезоне Лиги 1 Фофана отметился 5 голами и 4 результативными передачами в 29 матчах. Также он был вызван в сборную Бельгии на матчи квалификации на чемпионат мира-2026.