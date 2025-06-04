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  • Беллингем – лучший атакующий хавбек мира по версии ESPN. Виртц – 2-й, Мусиала – 3-й, Палмер – 5-й, Бруну – 6-й, Симонс – 8-й, Иско – 10-й, Мактоминей – 11-й
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Беллингем – лучший атакующий хавбек мира по версии ESPN. Виртц – 2-й, Мусиала – 3-й, Палмер – 5-й, Бруну – 6-й, Симонс – 8-й, Иско – 10-й, Мактоминей – 11-й

Джуд Беллингем признан лучшим атакующим полузащитником мира по версии ESPN.

ESPN составил список 100 лучших футболистов мира на данный момент, разделив его на 7 рейтингов по основным позициям.

В список лучших атакующих полузащитников вошли 15 игроков:

1. Джуд БеллингемРеал»);

2. Флориан ВиртцБайер»);

3. Джамал Мусиала («Бавария»);

4. Мартин Эдегор («Арсенал»);

5. Коул Палмер («Челси»);

6. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

7. Доминик Собослаи («Ливерпуль»);

8. Хави Симонс («РБ Лейпциг»);

9. Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»);

10. Иско («Бетис»);

11.Скотт Мактоминей («Наполи»);

12. Морган Роджерс («Астон Вилла»);

13. Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»);

14. Ойан Сансет («Атлетик»);

15. Тьяго Альмада («Лион»).

Салах – лучший вингер мира по версии ESPN. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Винисиус – 4-й, Дембеле – 5-й, Хвича – 7-й, Месси – 8-й

Мбаппе – лучший центрфорвард мира по версии ESPN. Левандовски – 2-й, Кейн – 3-й, Холанд – 4-й, Лаутаро – 5-й, Исак – 6-й, Дьокереш – 8-й, Осимхен – 12-й, Роналду – 15-й
 

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoБавария
logoКоул Палмер
logoНоттингем Форест
logoАрсенал
logoДжуд Беллингем
logoБайер
logoБетис
logoДоминик Собослаи
logoАтлетик
logoсерия А Италия
logoАстон Вилла
logoБрендан Роджерс
logoТьяго Альмада
logoЛиверпуль
logoлига 1 Франция
logoМартин Эдегор
logoЭберечи Эзе
logoДжамал Мусиала
logoСкотт Мактоминей
logoЧелси
logoФлориан Виртц
logoИско
logoбундеслига Германия
logoРБ Лейпциг
logoМорган Гиббс-Уайт
logoКристал Пэлас
logoОйан Сансет
logoНаполи
logoХави Симонс
logoЛион
logoЛа Лига
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
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