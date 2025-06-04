Беллингем – лучший атакующий хавбек мира по версии ESPN. Виртц – 2-й, Мусиала – 3-й, Палмер – 5-й, Бруну – 6-й, Симонс – 8-й, Иско – 10-й, Мактоминей – 11-й
ESPN составил список 100 лучших футболистов мира на данный момент, разделив его на 7 рейтингов по основным позициям.
В список лучших атакующих полузащитников вошли 15 игроков:
1. Джуд Беллингем («Реал»);
2. Флориан Виртц («Байер»);
3. Джамал Мусиала («Бавария»);
4. Мартин Эдегор («Арсенал»);
5. Коул Палмер («Челси»);
6. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
7. Доминик Собослаи («Ливерпуль»);
8. Хави Симонс («РБ Лейпциг»);
9. Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»);
10. Иско («Бетис»);
11.Скотт Мактоминей («Наполи»);
12. Морган Роджерс («Астон Вилла»);
13. Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»);
14. Ойан Сансет («Атлетик»);
15. Тьяго Альмада («Лион»).
Салах – лучший вингер мира по версии ESPN. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Винисиус – 4-й, Дембеле – 5-й, Хвича – 7-й, Месси – 8-й
Мбаппе – лучший центрфорвард мира по версии ESPN. Левандовски – 2-й, Кейн – 3-й, Холанд – 4-й, Лаутаро – 5-й, Исак – 6-й, Дьокереш – 8-й, Осимхен – 12-й, Роналду – 15-й