Александр Мостовой отреагировал на решение относительно «Пари НН».

В понедельник РФС подтвердил , что нижегородский клуб примет участие в следующем розыгрыше высшего дивизиона России.

«Мы возвращаемся к тому, о чем говорили три недели назад. «Пари НН» выиграл первый матч, а второй бездарно проиграл. После этого мне кто‑то сказал, что нижегородцы останутся в РПЛ.

Неправильно вот так, спустя время, объявлять, кто останется в РПЛ. Нигде такого нет. У нас каждые пять лет что‑то происходит. Мне без разницы, кто останется в РПЛ. Я всю жизнь придерживался спортивного принципа. Если ты вылетел – то вылетел. У нас бывает наоборот», – сказал бывший полузащитник сборной России.