Даниэл Карвальо о Москве: «Замечательный город, где есть абсолютно все. Я жил здесь очень хорошо. Даже не отдавал отчет, сколько трачу, возможно»
Даниэл Карвальо назвал Москву замечательным городом, где есть абсолютно все.
Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год. Вместе с командой он стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.
«Честно, не совсем знаю, какие здесь условия сейчас, но когда я находился в Москве, то жил очень хорошо. Возможно, даже не отдавал отчет, сколько трачу.
В любом случае думаю, что те, у кого есть возможность, могут приехать сюда и жить. Москва – замечательный город, здесь есть абсолютно все», – сказал Карвальо.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?30058 голосов
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
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