Даниэл Карвальо о Москве: «Замечательный город, где есть абсолютно все. Я жил здесь очень хорошо. Даже не отдавал отчет, сколько трачу, возможно»

Даниэл Карвальо назвал Москву замечательным городом, где есть абсолютно все.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год. Вместе с командой он стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.

«Честно, не совсем знаю, какие здесь условия сейчас, но когда я находился в Москве, то жил очень хорошо. Возможно, даже не отдавал отчет, сколько трачу.

В любом случае думаю, что те, у кого есть возможность, могут приехать сюда и жить. Москва – замечательный город, здесь есть абсолютно все», – сказал Карвальо .