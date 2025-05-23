Чиди Одиа: «Я – легенда ЦСКА. Посвятил этому клубу большую часть жизни»

Чиди Одиа назвал себя легендой ЦСКА.

Одиа ранее принял участие в гала-матч, посвященным 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА.



«Да, я могу назвать себя легендой ЦСКА, потому что посвятил этому клубу большую часть жизни. Я также знаю людей, которые действительно любят меня. Очень рад этому, и поэтому очень комфортно себя здесь чувствую.

Когда ты играешь в таком клубе, то ни о чем не жалеешь и всегда чувствуешь себя счастливым. Мы просто одна семья. Может быть, однажды я вернусь в ЦСКА в качестве тренера или менеджера, но пока я не знаю», – сказал Одиа.