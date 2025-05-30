Карвальо о дерби ЦСКА – «Спартак»: «Самое главное и самое большое в России, другие матчи не сравнятся с ним»
Даниэл Карвальо назвал дерби ЦСКА против «Спартака» главным в России.
«ЦСКА против «Спартака» – это самое главное и самое большое дерби в России, другие игры не сравнятся с этим матчем.
Тогда мы понимали, что нам ни в коем случае нельзя проигрывать «Спартаку». Все в команде осознавали значимость этого матча, у всех был правильное отношение.
Мы знали, что победа в дерби означает для болельщиков», – сказал экс-полузащитник ЦСКА.
Карвальо выступал в составе армейцев с 2004 по 2010 год. На счету бразильца 140 матчей, 26 голов и 45 результативных передач.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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