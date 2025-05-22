Карвальо о футбольной столице России: «Конечно, Москва! Другие города даже близко не могут с ней сравниться»
Даниэл Карвальо считает Москву футбольной столицей России.
«Конечно, футбольная столица России – это Москва! Никаких других вариантов быть не может.
Другие города даже близко не могут сравниться с Москвой», – сказал экс-полузащитник ЦСКА.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
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